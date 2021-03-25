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25 березня 2021, 15:13 594

У Луцьку зіткнулись вантажівка і маршрутка: восьмеро постраждалих

25 березня 2021, 15:13 594
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Причина дорожньо-транспортної пригоди наразі невідома
Причина дорожньо-транспортної пригоди наразі невідома
Фото: volynnews.com
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Сьогодні, 25 березня, у Луцьку внаслідок зіткнення вантажівки та маршрутного автобуса постраждали вісім осіб. Причина дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) наразі невідома.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеве агентство "Волинські Новини".

Як повідомляється, аварія сталася вдень поблизу моста на вулиці Ківерцівській. Тоді від удару з вантажівкою у маршрутці розбилося лобове скло. Також відомо, що вантажівка отримала значні механічні пошкодження. По дорозі розсипався пісок, яким був навантажений автомобіль.

За словами керівника Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Володимира Шмаля, внаслідок ДТП восьмеро осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Сімох з них госпіталізували.

Нагадаємо, днями на Миколаївщині зіткнулися два авто - загинули 16-річні водій та пасажир.

Україна ДТП аварія Луцьк аварія

 
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