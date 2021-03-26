У Києві змінили правила перевезень у громадському транспорті

Раніше ліміт рахували від кількості сидячих місць

Раніше ліміт рахували від кількості сидячих місць

Фото: Facebook

Починаючи від сьогодні, 26 березня, наземний громадський транспорт зможе перевозити 50% від загальної пасажиромісткості транспортного засобу.

Як передає RegioNews, про це повідомив Київпастранс на сторінці у Facebook.

Наземний громадський транспорт зможе перевозити більше пасажирів. Адже громадський транспорт перевозитиме не лише сидячих, а й певну кількість стоячих пасажирів - сумарно половину від загальної місткості транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення запровадила Постійна комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що наявні ліміти перевезення в 50% сидячих місць замінили на 50% від загальної пасажиромісткості.

Нагадаємо, раніше маршрутники анонсували підвищення вартості проїзду у Києві до 10 гривень і закликали владу офіційно заборонити роботу маршруток, щоб уникнути банкрутства перевізників.

Перед цим мер Києва Віталій Кличко пригрозив заборонити перевезення за недотримання карантинних норм.