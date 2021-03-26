В Киеве изменили правила перевозок в общественном транспорте

Ранее лимит считали от количества сидячих мест

Ранее лимит считали от количества сидячих мест

Фото: Facebook

Начиная с сегодняшнего дня, 26 марта, наземный общественный транспорт сможет перевозить 50% от общей пассажировместимости транспортного средства.

Как передает RegioNews, об этом сообщил Киевпастранс на странице в Facebook.

Наземный общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров. Ведь общественный транспорт будет перевозить не только сидячих, но и определенное количество стоячих пассажиров - суммарно половину от общей вместимости транспортного средства", - говорится в сообщении.

Такое решение ввела Постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что имеющиеся лимиты перевозки в 50% сидячих мест заменили на 50% от общей пассажировместимости.

Напомним, ранее маршрутчики анонсировали повышение стоимости проезда в Киеве до 10 гривен и призвали власти официально запретить работу маршруток, чтобы избежать банкротства перевозчиков.

Перед этим мэр Киева Виталий Кличко пригрозил запретить перевозки за несоблюдение карантинных норм.