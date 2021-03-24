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24 марта 2021, 17:59 637

В Киеве полицейскому сообщили о подозрении в избиении прохожего

24 марта 2021, 17:59 637
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Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы
Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы
Фото из открытых источников
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В Киеве инспектору управления патрульной полиции сообщили о подозрении в нанесении телесных повреждений прохожему — во время конфликта с мужчиной правоохранитель применил слезоточивый газ и избил его.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Согласно материалам следствия, во время несения службы на территории Деснянского района Киева у патрульного полицейского возник словесный конфликт с прохожим, который, по его мнению, был в нетрезвом состоянии. В дальнейшем, не имея никаких оснований для применения спецсредств, правоохранитель применил в отношении гражданина слезоточивый газ и нанес ему несколько ударов.

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сообщено о подозрении инспектору управления патрульной полиции по факту превышения власти, которое сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). В случае доказательства вины подозреваемому грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве полицейский набросился с кулаками на посетительницу супермаркета без маски.

суд Украина Киев полиция правоохранители

 
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