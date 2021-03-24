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24 марта 2021, 15:32 164

В Киеве горит здание, в котором расположен бар "Бездельники"

24 марта 2021, 15:32 164
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По предварительным данным, жертв и пострадавших нет
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет
Фото: Facebook
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В Киеве на улице Саксаганского горит двухэтажное здание, в котором на первом этаже расположен бар "Бездельники". Из помещения эвакуировали 10 человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

24 марта в 14:10 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на ул. Саксаганского, 38, что в Голосеевском районе столицы", - говорится в сообщении.

По прибытию пожарных было установлено, что возгорание возникло на крыше 2-этажного здания ресторана. Во время тушения пожара было эвакуировано 10 человек из помещения. Ликвидация пожара продолжается на площади около 200 кв. м.

На месте задействовано 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 54 человек личного состава.

Напомним, 15 марта в Киеве горела больница, где находятся COVID-больные. Жертв и пострадавших в результате пожара нет.

Киев пожар бар спасатели ГСЧС

 
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