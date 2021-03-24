В Киеве мужчина облился бензином и угрожает поджечь себя
Причина - на Троещине сейчас сносят МАФы
Причина - на Троещине сейчас сносят МАФы
Утром в среду, 24 марта, в Киеве на Троещине, на улице Маяковского, 15, мужчина облил себя бензином и угрожает устроить акт самосожжения, если демонтируют его торговую площадку.
Соответствующие видео публикует Telegram-канал "Киев сейчас", пишет RegioNews.
"Мужчина облил себя бензином и собирается поджечь. Причина - на Троещине сейчас сносят МАФы. Скорее всего, под раздачу попал и его киоск", - говорится в сообщении.
На видео запечатлено, как мужчина в зеленом облил себя бензином, а возле него стоят еще двое мужчин, которые, вероятно, пытаются помешать коммунальщикам снести МАФ.
Напомним, на Закарпатье покончила с собой 13-летняя девушка.
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