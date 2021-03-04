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04 березня 2021, 17:25 780

На Закарпатті вкоротила собі віку 13-річна дівчина

04 березня 2021, 17:25 780
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Наразі в поліції проводять розслідування у цій справі
Наразі в поліції проводять розслідування у цій справі
Фото з відкритих джерел
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На Закарпатті у селі Фанчиково Виноградівського району повісилася 13-річна дівчина.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство, з приміткою "самогубство"), повідомила речниця ГУНП в Закарпатській області Ганна Дан, пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

За її словами, про факт самогубства підлітка поліцію повідомили учора ввечері, 3 березня.

Наразі в поліції проводять розслідування у цій справі, ювенали опитують рідних дівчинки та друзів з її близького кола. З етичних міркувань в поліції не розголошують деталей та версій слідства. Але запевнили, що перевіряють усі версії.

Про факт самогубства повідомив в мережі Фейсбук місцевий активіст Сергій Волошин.

Posted by Сергій Волошин on Wednesday, March 3, 2021

Він також закликав батьків у селі перевірити телефони своїх дітей на предмет дивних чи підозрілих повідомлень.

Нагадаємо, у Сумах померла школярка, в якої стався інсульт на уроці фізкультури.

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