У Києві шахраї за допомогою "вірусу" викрали понад 5 мільйонів гривень

Зловмисники створювали фіктивні платіжні доручення, які надалі обготівковували

Зловмисники створювали фіктивні платіжні доручення, які надалі обготівковували

Фото: з відкритих джерел

Кіберполіція викрила групу людей, які за допомогою "вірусу" викрали понад 5 мільйонів гривень, тепер їм може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Фігуранти розсилали на електронні адреси компаній та підприємців листи зі шкідливим програмним забезпеченням. Повідомлення маскували під архіви з документами, в яких були вимоги оплати певних послуг чи надання інформації державним органам", - йдеться у повідомленні.

Вірусні програми надавали віддалений доступ до комп’ютерів бухгалтерів та директорів. Зловмисники створювали платіжні доручення від імені юридичних та фізичних осіб на підконтрольні рахунки. У подальшому гроші обготівковували. За попередніми підрахунками, потерпілим нанесено понад 5 мільйонів гривень збитків.

Правоохоронці провели вісім обшуків на території Києва та Київської області. Вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, флеш-накопичувачі та "чорнові" записи.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) ККУ.

Раніше повідомлялось, що на Вінниччині викрито масштабну схему привласнення бюджетних коштів.