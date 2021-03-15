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15 марта 2021, 11:39

В Киеве мошенники с помощью "вируса" похитили более 5 миллионов гривен

15 марта 2021, 11:39
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Злоумышленники создавали фиктивные платежные поручения, которые в дальнейшем обналичивали
Злоумышленники создавали фиктивные платежные поручения, которые в дальнейшем обналичивали
Фото: из открытых источников
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Киберполиция разоблачила группу людей, которые с помощью "вируса" похитили более 5 миллионов гривен, теперь им может грозить до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Фигуранты рассылали на электронные адреса компаний и предпринимателей письма с вредоносным программным обеспечением. Сообщение маскировали под архивы с документами, в которых были требования оплаты определенных услуг или предоставления информации государственным органам", - говорится в сообщении.

Вирусные программы предоставляли удаленный доступ к компьютерам бухгалтеров и директоров. Злоумышленники создавали платежные поручения от имени юридических и физических лиц на подконтрольные счета. В дальнейшем деньги обналичивали. По предварительным подсчетам, пострадавшим нанесено более 5 миллионов гривен убытков.

Правоохранители провели восемь обысков на территории Киева и Киевской области. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, флеш-накопители и "черновые" записи.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража), ч. 2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) УКУ.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области разоблачили масштабную схему присвоения бюджетных средств.

мошенники соцсети киберзащита полиция деньги

 
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