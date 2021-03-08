Активісти під будинком Зеленського палили фаєри та анонсували нові протести

Жодної реакції з боку президента не було, і до мітингувальників ніхто не вийшов

Жодної реакції з боку президента не було, і до мітингувальників ніхто не вийшов

Фото: censor.net

Сьогодні, 8 березня під державною резиденцією президента України Володимира Зеленського відбулася акція протесту "Мовчання тримає за ґратами" на підтримку активіста Сергія Стерненка та фігуранта “справи Шеремета” Андрія Антоненка.

Про це стало відомо із трансляції акції, передає RegioNews.

Організатори заявили, що Сергія Стерненка несправедливо кинули за ґрати, але за весь цей час президент Володимир Зеленський не сказав нічого.

І хоча Зеленський і його оточення самі визнають, що наша судова система довела свою непридатність, вони не роблять нічого, щоб ця репресивна машина припинила відмазувати злочинців і відправляти невинуватих людей до в'язниці", - заявили організатори акції у Facebook.

У мітингу взяли участь близько 200 активістів, вони розгорнули банери під резиденцією глави держави, скандували "Стерненку волю, Ріфмастеру волю", вмикали гучну музику, а також упродовж всього мітингу палили димові шашки та фаєри.

Також вони обклеїли ворота і паркан написами: "Венедіктову - у відставку", "Волю Стерненку" і "FreeRiffmaster".

Автомобілісти, які проїжджали повз із дачею, сигналили учасникам мітингу. Обійшлося без сутичок та інших конфліктних ситуацій. Жодної реакції з боку президента не було, і до мітингувальників ніхто не вийшов.

Вони закликали завтра, 9 березня зібратися біля готелю "Президент" к Києві, де відбудеться з’їзд суддів з усієї країни.

Організатори акції заявили, що будуть пікетувати цей з’їзд з вимогою змінити правил відбору членів Вищої ради правосуддя, куди повинні увійти "порядні люди, які не дозволять тримати патріотів та невинних людей за ґратами та відпускати вбивць та корупціонерів”.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до дачі Зеленського у Конча-Заспі звозять Нацгвардію та силовиків.

8 березня під резиденцією Зеленського розпочалася акція на підтримку активіста Сергія Стерненка.