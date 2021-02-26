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26 февраля 2021, 14:50 83

Правительство назначило и.о. гендиректора "Центрэнерго"

26 февраля 2021, 14:50 83
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Правительство согласилось с предложением Фонда госимущества
Правительство согласилось с предложением Фонда госимущества
Фото: УНИАН
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Кабинет министров согласовал назначение Юрия Власенко исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго".

Нужно распоряжение №150-р от 26 февраля обнародовано на правительственном портале, пишет RegioNews.

"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества Украины относительно назначения Власенко Юрия Петровича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества "Центрэнерго", – сказано в документе.

Напомним, на пяти крупных энергокомпаниях пройдут проверки из-за нехватки угля.

Центрэнерго Украина Киев власть правительство

 
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