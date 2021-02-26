Правительство назначило и.о. гендиректора "Центрэнерго"
Правительство согласилось с предложением Фонда госимущества
Правительство согласилось с предложением Фонда госимущества
Кабинет министров согласовал назначение Юрия Власенко исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго".
Нужно распоряжение №150-р от 26 февраля обнародовано на правительственном портале, пишет RegioNews.
"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества Украины относительно назначения Власенко Юрия Петровича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества "Центрэнерго", – сказано в документе.
Напомним, на пяти крупных энергокомпаниях пройдут проверки из-за нехватки угля.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Буряк снова в "теплой ванне": как мэр Запорожья обыграл ОПЗЖ
Камень в тихое болото: как в Луцке "За майбутнє" получила власть, а потом чуть не вляпалась в международный скандал