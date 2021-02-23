На Київщині сталася масова ДТП: є загиблі та травмовані
На 40-му кілометрі автодороги Київ-Чернігів поблизу села Залісся в напрямку столиці сталася ДТП за участю п’яти транспортних засобів. Є загиблі та травмовані.
Про це повідомляє патрульна поліція Київської області, передає RegioNews.
Наразі патрульні поліцейські займаються регулюванням руху, оскільки, на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики та слідчі.
Об’їзд здійснюється зустрічною смугою руху.
"Просимо вас врахувати вищевказану інформацію, бути особливо обережними. За можливості утримуйтеся від поїздки за вищевказаним маршрутом. Водії, дотримуйтесь правил дорожнього руху та жестів регулювальника", - закликали водіїв правоохоронці.
Нагадаємо, днями у Чернігівській області вантажівка впала з моста в річку.