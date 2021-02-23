На Киевщине произошло массовое ДТП: есть погибшие и травмированные
На 40-м километре автодороги Киев-Чернигов возле села Залесье в направлении столицы произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Есть погибшие и травмированные.
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области, передает RegioNews.
В настоящее время патрульные полицейские занимаются регулированием движения, поскольку, на указанном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и следователи.
Объезд осуществляется по встречной полосе движения.
"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту. Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жестов регулировщика", - призывали водителей правоохранители.
Напомним, на днях в Черниговской области грузовик упал с моста в реку.