08:59  23 февраля
В Украине за сутки выявили более четырех тысяч новых случаев COVID-19
15:34  22 февраля
Главу ОАСК Вовка в пятый раз попытаются доставить в суд
08:31  23 февраля
Обострение на Донбассе: в ООС заявляют о 2 убитых и 3 раненых военнослужащих
UA | RU
UA | RU
23 февраля 2021, 10:59 4396

На Киевщине произошло массовое ДТП: есть погибшие и травмированные

23 февраля 2021, 10:59 4396
Читайте також українською мовою
Объезд осуществляется по встречной полосе движения
Объезд осуществляется по встречной полосе движения
Фото: Нацполіція
Читайте також
українською мовою

На 40-м километре автодороги Киев-Чернигов возле села Залесье в направлении столицы произошло ДТП с участием пяти транспортных средств. Есть погибшие и травмированные.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области, передает RegioNews.

В настоящее время патрульные полицейские занимаются регулированием движения, поскольку, на указанном участке движение временно заблокировано. На месте работают спасатели, медики и следователи.

Объезд осуществляется по встречной полосе движения.

"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту. Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жестов регулировщика", - призывали водителей правоохранители.

Напомним, на днях в Черниговской области грузовик упал с моста в реку.

Украина Киев ДТП Чернигов авария

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Амбициозный Симчишин: мэру Хмельницкого становится тесно в рамках одного города
Мэр "в шоколаде": как черниговскому городскому голове Атрошенко живется при "зеленых"
Все публикации »
Виктор Таран
Елена Дяченко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua