В столице на женщину с крыши обрушился снег со льдом
Пострадавшую госпитализировали
Пострадавшую госпитализировали
В Киеве вчера на женщину с крыши дома упала смесь снега и льда. Она получила ушибы и попал в больницу.
Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева на странице в Facebook, пишет RegioNews.
Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. Потерпевшей оказалась 58-летняя женщина.
"Пациентку госпитализировали с ушибом поясничного отдела позвоночника и ушибом правого плеча", - рассказали в центре.
В каком сейчас состоянии пострадавшая, в столичном Центре экстренной медицинской помощи не рассказали.
103 - оперативно. 21 лютого Протягом минулої доби центральна диспетчерська Центру зареєструвала 1668 звернень громадян,...Posted by КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" on Monday, February 22, 2021
Напомним, в Карпатах заблудился турист, его ищут с помощью авиации.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Мэр "в шоколаде": как черниговскому городскому голове Атрошенко живется при "зеленых"
Мэр без власти: как в Каменец-Подольском бывшие союзники рассорились, и почему там запахло новыми выборами