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22 февраля 2021, 17:59 115

В столице на женщину с крыши обрушился снег со льдом

22 февраля 2021, 17:59 115
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Пострадавшую госпитализировали
Пострадавшую госпитализировали
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українською мовою

В Киеве вчера на женщину с крыши дома упала смесь снега и льда. Она получила ушибы и попал в больницу.

Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева на странице в Facebook, пишет RegioNews.

Инцидент произошел в Голосеевском районе столицы. Потерпевшей оказалась 58-летняя женщина.

"Пациентку госпитализировали с ушибом поясничного отдела позвоночника и ушибом правого плеча", - рассказали в центре.

В каком сейчас состоянии пострадавшая, в столичном Центре экстренной медицинской помощи не рассказали.

103 - оперативно. 21 лютого Протягом минулої доби центральна диспетчерська Центру зареєструвала 1668 звернень громадян,...

Posted by КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" on Monday, February 22, 2021

Напомним, в Карпатах заблудился турист, его ищут с помощью авиации.

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