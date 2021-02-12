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12 февраля 2021, 10:50 35

Кличко ушел в отпуск, несмотря на непогоду в столице: куда отправился мэр Киева

12 февраля 2021, 10:50 35
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Кличко намерен покинуть Украину и провести выходные в Турции
Фото из открытых источников
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Мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на плохие погодные условия в столице, ушел в отпуск. 

Соответствующее распоряжение №55 от 11 февраля обнародовано на Официальном портале Киева, пишет RegioNews.

Несмотря на сложные погодные условия в Киеве, Виталий Кличко решил отдохнуть. В соответствии с распоряжением, речь всего об одном рабочем дне - пятнице, 12 февраля. Исполнять его обязанности будет его зам - Валентин Мондриевский.

По информации СМИ, Кличко намерен покинуть Украину и провести выходные в Турции.

Напомним, ранее глава ВР Дмитрий Разумков отсутствовал в Раде. СМИ узнали, куда делся спикер.

Украина Киев мэр отпуск Виталий Кличко

 
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