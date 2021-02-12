Кличко ушел в отпуск, несмотря на непогоду в столице: куда отправился мэр Киева
Кличко намерен покинуть Украину и провести выходные в Турции
Кличко намерен покинуть Украину и провести выходные в Турции
Мэр Киева Виталий Кличко, несмотря на плохие погодные условия в столице, ушел в отпуск.
Соответствующее распоряжение №55 от 11 февраля обнародовано на Официальном портале Киева, пишет RegioNews.
Несмотря на сложные погодные условия в Киеве, Виталий Кличко решил отдохнуть. В соответствии с распоряжением, речь всего об одном рабочем дне - пятнице, 12 февраля. Исполнять его обязанности будет его зам - Валентин Мондриевский.
По информации СМИ, Кличко намерен покинуть Украину и провести выходные в Турции.
Напомним, ранее глава ВР Дмитрий Разумков отсутствовал в Раде. СМИ узнали, куда делся спикер.
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"