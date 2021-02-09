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09 лютого 2021, 10:31 1868

У Харкові горіла багатоповерхівка: людей евакуювали, є жертви

09 лютого 2021, 10:31 1868
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Рятувальники знайшли тіло 37-річного чоловіка
Рятувальники знайшли тіло 37-річного чоловіка
Фото: ДСНС
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У Харкові сталася пожежа у квартирі 14-поверхового житлового будинку на проспекті Гагаріна, 165. Рятувальники евакуювали з багатоповерхівки 35 людей.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

9 лютого о 4:41 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася в 14-поверховому житловому будинку", - йдеться в повідомленні.

До місця пожежі негайно було направлено 7 відділень служби порятунку на автоцистернах та 2 відділення на автодрабині. На момент прибуття вогнеборців горіла квартира на 11-му поверсі на площі близько 100 кв.м.

Рятувальники не відразу приступили до гасіння вогню, так як не змогли під'їхати до будинку через припарковані машини.

Через сильне задимлення верхніх поверхів рятувальникам довелось виводити на свіже повітря 22 особи. Ще 13 мешканців будинку було врятовано.

О 07:03 пожежу було локалізовано та о 08:58 остаточно ліквідовано. Під час гасіння пожежі у квартирі вогнеборцями було виявлено тіло загиблого чоловіка 1984 р.н.", - повідомили рятувальники.

Причина виникнення пожежі та збитки встановлюються.

Нагадаємо, одному з працівників оголосили про підозру у справі пожежі у лікарні Запоріжжя.

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