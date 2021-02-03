Аграрии против Сытника: под Радой митингуют за отставку главы НАБУ
Под стенами Верховной Рады Украины собирается масштабный митинг представителей аграрных компаний против главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.
Так, под стенами Рады собрались несколько сотен работников крупных агрохолдингов "Авангард" и "Укрлендфарминг" из разных регионов Украины. Все они выступают за увольнение Артема Сытника и сохранение своих рабочих мест.
Как отмечают протестующие, против владельца агрохолдинга открыто дело в НАБУ, а сами работники считают это давлением на бизнес. Поэтому они объявили бессрочную акцию, пока их не услышат.
Как сообщалось, на указание ОАСК Минюсту внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц на основании решения КСУ об увольнении Сытника в Минюсте заявили, что не могут выполнить решение ОАСК относительно увольнения Сытника.
Также в НАБУ заявили, что решение ОАСК об увольнении Сытника "абсурдное”.