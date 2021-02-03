Аграрии против Сытника: под Радой митингуют за отставку главы НАБУ

К зданию Рады стягивают большое количество правоохранителей

К зданию Рады стягивают большое количество правоохранителей

Фото: PavlovskyNews

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Так, под стенами Рады собрались несколько сотен работников крупных агрохолдингов "Авангард" и "Укрлендфарминг" из разных регионов Украины. Все они выступают за увольнение Артема Сытника и сохранение своих рабочих мест.

Как отмечают протестующие, против владельца агрохолдинга открыто дело в НАБУ, а сами работники считают это давлением на бизнес. Поэтому они объявили бессрочную акцию, пока их не услышат.

Как сообщалось, на указание ОАСК Минюсту внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц на основании решения КСУ об увольнении Сытника в Минюсте заявили, что не могут выполнить решение ОАСК относительно увольнения Сытника.

Также в НАБУ заявили, что решение ОАСК об увольнении Сытника "абсурдное”.