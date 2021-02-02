У Києві під час мітингу напали на поліцейського: затримано 9 осіб

Затриманий чинив опір правоохоронцям і порушував громадський порядок

Затриманий чинив опір правоохоронцям і порушував громадський порядок

Фото: з відкритих джерел

У столиці під час акції проти незаконних пасажирських перевезень, яка відбувалась на вулиці Олени Теліги, затримали дев'ять осіб. Один з учасників акції скоїв напад на поліцейського.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Як зазначили в поліції, в ході протесту демонстранти почали розклеювати наклейки й не реагували на вимогу правоохоронців припинити незаконні дії.

Один з активних учасників почав сперечатися, погрожувати й нецензурно лаятися. В результаті поліцейський прийняв рішення про негайне затримання правопорушника, який продовжував порушувати громадський порядок і чинив опір, вдаривши правоохоронця. Зловмисника відразу затримали та доставили в управління поліції", - повідомили в поліції.

Всього в Шевченківське управління поліції доставили дев'ять осіб. На одного з них склали адміністративний протокол за ст. 152 (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів).

За фактом нападу на поліцейського порушили кримінальну справу за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Нападника затримали.

Нагадаємо, у Києві затримали поліцейських, які вимагали 250 тисяч неіснуючого боргу.