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02 февраля 2021, 14:22 898

В Киеве во время митинга напали на полицейского: задержаны 9 человек

02 февраля 2021, 14:22 898
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Задержанный оказывал сопротивление правоохранителям и нарушал общественный порядок
Задержанный оказывал сопротивление правоохранителям и нарушал общественный порядок
Фото: из открытых источников
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В столице во время акции против незаконных пассажирских перевозок, которая происходила на улице Елены Телиги, задержали девять человек. Один из участников акции совершил нападение на полицейского.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Как отметили в полиции, в ходе протеста демонстранты начали расклеивать наклейки и не реагировали на требование стражей порядка прекратить незаконные действия.

Один из активных участников начал спорить, угрожать и нецензурно ругаться. В результате полицейский принял решение о немедленном задержании правонарушителя, который продолжал нарушать общественный порядок и сопротивлялся, ударив правоохранителя. Злоумышленника сразу задержали и доставили в управление полиции", - сообщили в полиции.

Всего в Шевченковское управление полиции доставили девять человек. На одного из них составили административный протокол по ст. 152 (нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов, правил благоустройства территорий населенных пунктов).

По факту нападения на полицейского возбудили уголовное дело по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Нападавшего задержали.

Напомним, в Киеве задержали полицейских, которые требовали 250 тысяч несуществующего долга.

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