У центрі Києва обвалилася стеля у переході під Майданом
Попередня причина обвалу - старий бетон, який почав сипатися
Попередня причина обвалу - старий бетон, який почав сипатися
У центрі Києва в підземному переході під Майданом Незалежності обвалилася стеля. На місці працюють комунальні служби та рятувальники.
Як передає RegioNews, про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.
Відомо, що стеля обвалилася в переході під Майданом Незалежності, який у народі відомий під назвою "труба". В результаті інциденту ніхто не постраждав.
Внизу місце обвалу обгородили стрічками. Комунальники уточнили, що людей під час обвалу під дахом не було і ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 21 січня, у Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.
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