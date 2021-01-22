У центрі Києва обвалилася стеля у переході під Майданом

Попередня причина обвалу - старий бетон, який почав сипатися

Попередня причина обвалу - старий бетон, який почав сипатися

Фото: з відкритих джерел

У центрі Києва в підземному переході під Майданом Незалежності обвалилася стеля. На місці працюють комунальні служби та рятувальники.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Відомо, що стеля обвалилася в переході під Майданом Незалежності, який у народі відомий під назвою "труба". В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Внизу місце обвалу обгородили стрічками. Комунальники уточнили, що людей під час обвалу під дахом не було і ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 січня, у Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.