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22 січня 2021, 11:15 1717

У центрі Києва обвалилася стеля у переході під Майданом

22 січня 2021, 11:15 1717
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Попередня причина обвалу - старий бетон, який почав сипатися
Попередня причина обвалу - старий бетон, який почав сипатися
Фото: з відкритих джерел
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У центрі Києва в підземному переході під Майданом Незалежності обвалилася стеля. На місці працюють комунальні служби та рятувальники.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

Відомо, що стеля обвалилася в переході під Майданом Незалежності, який у народі відомий під назвою "труба". В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Внизу місце обвалу обгородили стрічками. Комунальники уточнили, що людей під час обвалу під дахом не було і ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 січня, у Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Київ рятувальники події ДСНС комунальники ремонт
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