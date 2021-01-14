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14 января 2021, 09:29 1410

Пьяный водитель в Киеве протаранил патрульное авто, полицейскую госпитализировали

14 января 2021, 09:29 1410
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Виновник ДТП протаранил три автомобиля
Виновник ДТП протаранил три автомобиля
Фото: dtp.kiev.ua
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В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля патрульной полиции пострадала девушка-полицейская. Ее госпитализировали с травмой в больницу.

Как передает RegioNews, об этом сообщает Facebook-сообщество dtp.kiev.ua.

При движении в сторону ленинградской площади в левом ряду врезался в патрульный полицейский Toyota Prius, шевроле лачетти и Мазда 6. Пострадала девушка-полицейская, госпитализирована, жить будет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что у водителя Ford Edge, который протаранил авто полицейских на Харьковском шоссе, зафиксировано 2.47 промилле.

На месте работали полиция и оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Днепре пьяный водитель нанес телесные повреждения полицейскому.

ДТП полиция госпитализация происшествия авария
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