Пьяный водитель в Киеве протаранил патрульное авто, полицейскую госпитализировали
Виновник ДТП протаранил три автомобиля
Виновник ДТП протаранил три автомобиля
В результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля патрульной полиции пострадала девушка-полицейская. Ее госпитализировали с травмой в больницу.
Как передает RegioNews, об этом сообщает Facebook-сообщество dtp.kiev.ua.
При движении в сторону ленинградской площади в левом ряду врезался в патрульный полицейский Toyota Prius, шевроле лачетти и Мазда 6. Пострадала девушка-полицейская, госпитализирована, жить будет", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что у водителя Ford Edge, который протаранил авто полицейских на Харьковском шоссе, зафиксировано 2.47 промилле.
На месте работали полиция и оперативная группа.
Ранее сообщалось, что в Днепре пьяный водитель нанес телесные повреждения полицейскому.
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