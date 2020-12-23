У Києві патрульні стріляли у водія, який протаранив поліцейське авто

При затриманні у чоловіка серед речей знайшли пакетик з білим порошком

При затриманні у чоловіка серед речей знайшли пакетик з білим порошком

Фото: з відкритих джерел

В Києві в Оболонському районі патрульні поліції влаштували погоню за порушником правил дорожнього руху. В ході погоні поліцейський застосував табельну зброю для зупинки автомобіля Hyundai.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу патрульної поліції Києва.

Водій автомобіля Hyundai проігнорував вимогу інспектора зупинитися і, додавши швидкості, поїхав. Інспектори відреагували на правопорушення і, увімкнувши сині та червоні проблискові маячки, подали сигнал про зупинку", - повідомили у поліції.

Під час погоні водій неодноразово порушував правила дорожнього руху: проїжджав перехрестя на заборонний сигнал світлофора та протаранив інший транспортний засіб.

На проспекті Правди один з екіпажів патрульних заблокував рух Hyundai, проте водія це не зупинило - він намагався наїхати на поліцейського і протаранив службовий автомобіль Toyota Prius.

Поліцейський застосував табельну зброю для зупинки транспортного засобу шляхом його ушкодження, відповідно до п. 7 ч. 4 ст. 46 закону "Про Національну поліцію України". Правоохоронець вчинив кілька пострілів у напрямі автомобіля Hyundai, після чого водій зупинився", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці надали водієві домедичну допомогу й викликали швидку. Водія госпіталізували та прооперували. З його голови лікарі дістали гумову кулю від "травматичного пістолета".

Також під час огляду його речей було виявлено пакетик з білою порошкоподібною речовиною, схожою на наркотичну.

Нагадаємо, 28 листопада в одному зі районів столиці з автомата обстріляли автомобіль.