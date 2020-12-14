У Києві правоохоронці незаконно утримували чоловіка в гаражі та вимагали хабар
Співробітники Державного бюро розслідувань затримали заступника начальника відділу кримінальної поліції й двох оперуповноважених одного з управлінь поліції в Києві, які вимагали 2,5 тисячі доларів від українця.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.
Працівники поліції утримували громадянина України в гаражному кооперативі та вимагали у нього неправомірну вигоду за невжиття заходів з документування протиправної діяльності щодо можливого зберігання в гаражі бурштину", - йдеться у повідомленні.
Співробітники ДБР затримали поліцейських "на гарячому" під час отримання ними хабаря.
Наразі правоохоронцям повідомлено про підозру. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою та відсторонення їх від займаних посад.
Раніше повідомлялось, що президента Національної академії аграрних наук підозрюють у хабарництві.