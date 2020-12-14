В Киеве правоохранители незаконно удерживали мужчину в гараже и требовали взятку

Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет

Им грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет

Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника отдела криминальной полиции и двух оперуполномоченных одного из управлений полиции в Киеве, которые требовали 2,5 тысячи долларов от украинца.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР. Сотрудники полиции удерживали гражданина Украины в гаражном кооперативе и требовали от него неправомерную выгоду за непринятие мер по документированию противоправной деятельности относительно возможного хранения в гараже янтаря", - говорится в сообщении. Сотрудники ГБР задержали полицейских "на горячем" во время получения ими взятки. Сейчас правоохранителям сообщено о подозрении. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей. Ранее сообщалось, что президента Национальной академии аграрных наук подозревают во взяточничестве.

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