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14 декабря 2020, 11:41 1687

В Киеве правоохранители незаконно удерживали мужчину в гараже и требовали взятку

14 декабря 2020, 11:41 1687
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Фото: dbr.gov.ua
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Сотрудники Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника отдела криминальной полиции и двух оперуполномоченных одного из управлений полиции в Киеве, которые требовали 2,5 тысячи долларов от украинца.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сотрудники полиции удерживали гражданина Украины в гаражном кооперативе и требовали от него неправомерную выгоду за непринятие мер по документированию противоправной деятельности относительно возможного хранения в гараже янтаря", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГБР задержали полицейских "на горячем" во время получения ими взятки.

Сейчас правоохранителям сообщено о подозрении. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.

Ранее сообщалось, что президента Национальной академии аграрных наук подозревают во взяточничестве.

ГБР взятка закон нарушение правоохранители
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