В Киеве правоохранители незаконно удерживали мужчину в гараже и требовали взятку
Сотрудники Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника отдела криминальной полиции и двух оперуполномоченных одного из управлений полиции в Киеве, которые требовали 2,5 тысячи долларов от украинца.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Сотрудники полиции удерживали гражданина Украины в гаражном кооперативе и требовали от него неправомерную выгоду за непринятие мер по документированию противоправной деятельности относительно возможного хранения в гараже янтаря", - говорится в сообщении.
Сотрудники ГБР задержали полицейских "на горячем" во время получения ими взятки.
Сейчас правоохранителям сообщено о подозрении. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения их от занимаемых должностей.
Ранее сообщалось, что президента Национальной академии аграрных наук подозревают во взяточничестве.