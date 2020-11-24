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24 листопада 2020, 15:31 923

У Києві викрили інтернет-торговців контрафактом, які завдали збитків на 3 млн

24 листопада 2020, 15:31 923
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Правоохоронці вилучили понад 11 тонн сировини для виготовлення контрафакту
Правоохоронці вилучили понад 11 тонн сировини для виготовлення контрафакту
Фото: з відкритих джерел
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Співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчим управлінням поліції Києва викрили двох осіб у незаконному використанні товарних знаків. Контрафакт зловмисники продавали у власному Інтернет-магазині під виглядом продукції відомих українських виробників.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба МВС.

Двоє чоловіків налагодили виробництво фальсифікованих продуктів харчування. У цехах та складських приміщеннях незаконно виготовляли спеції, дріжджі, кондитерські та макаронні вироби. Товар фасували в упаковки з назвами та логотипами відомих українських виробників", - йдеться у повідомленні.

Для реалізації такої продукції чоловіки створили власний Інтернет-магазин. Окрім цього, фальсифікат продавали на Інтернет-майданчиках оголошень.

За попередніми підрахунками, фігуранти завдали правовласникам понад 3 мільйони гривень збитків.

Правоохоронці провели десять санкціонованих обшуків за місцями мешкання правопорушників, у їхніх автівках та за місцем виготовлення і зберігання фальсифікованої продукції.

В якості речових доказів вилучено понад 11 тонн сировини для виготовлення контрафакту, упаковки з логотипами українських торгівельних марок, обладнання для фасування та готову до продажу підроблену продукцію", - повідомили правоохоронці.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) ККУ.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі Служба безпеки України припинила підпільне виробництво спиртового дистиляту, який використовувався для виробництва неліцензованих антисептиків сумнівної якості.

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