В Киеве разоблачили интернет-торговцев контрафактом, которые нанесли ущерб на 3 млн

Правоохранители изъяли более 11 тонн сырья для изготовления контрафакта

Правоохранители изъяли более 11 тонн сырья для изготовления контрафакта

Фото: из открытых источников

Сотрудники Департамента киберполиции совместно со следственным управлением полиции Киева разоблачили двух лиц в незаконном использовании товарных знаков. Контрафакт злоумышленники продавали в собственном Интернет-магазине под видом продукции известных украинских производителей.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Двое мужчин наладили производство фальсифицированных продуктов питания. В цехах и складских помещениях незаконно изготавливали специи, дрожжи, кондитерские и макаронные изделия. Товар фасовали в упаковки с названиями и логотипами известных украинских производителей", - говорится в сообщении.

Для реализации такой продукции мужчины создали собственный Интернет-магазин. Кроме этого, фальсификат продавали на Интернет-площадках объявлений.

По предварительным подсчетам, фигуранты нанесли правообладателям свыше 3 миллионов гривен убытков.

Правоохранители провели десять санкционированных обысков по местам проживания правонарушителей, в их автомобилях и по месту изготовления и хранения фальсифицированной продукции.

В качестве вещественных доказательств изъято более 11 тонн сырья для изготовления контрафакта, упаковки с логотипами украинских торговых марок, оборудование для фасовки и готовую к продаже поддельную продукцию", - сообщили правоохранители.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 229 (Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара) УК украины.

Ранее сообщалось, что в Днепре Служба безопасности Украины пресекла подпольное производство спиртового дистиллята, который использовался для производства нелицензированных антисептиков сомнительного качества.