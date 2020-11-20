Под СБУ митингуют из-за обысков в музее Революции Достоинства
На митинге присутствовал директор музея
На митинге присутствовал директор музея
В Киеве под зданием Службы безопасности Украины на улице Владимирской проходит митинг активистов против обысков в Национальном музее Революции Достоинства.
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Укринформ".
Отмечается, что среди протестующих находится директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, а также ученые и представители интеллигенции.
К активистам вышел представитель Службы безопасности. Ситуация спокойная.
Напомним, 19 ноября полиция пришла с обысками в музей Революции достоинства, обыски также прошли дома у директора музея.
Позже в СБУ заявили, что подозревает руководство музея Революции Достоинства в хищении 111 млн грн.
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