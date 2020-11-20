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20 ноября 2020, 12:09 8

Под СБУ митингуют из-за обысков в музее Революции Достоинства

20 ноября 2020, 12:09 8
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На митинге присутствовал директор музея
На митинге присутствовал директор музея
Фото: Укринформ
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В Киеве под зданием Службы безопасности Украины на улице Владимирской проходит митинг активистов против обысков в Национальном музее Революции Достоинства.

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что среди протестующих находится директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло, а также ученые и представители интеллигенции.

К активистам вышел представитель Службы безопасности. Ситуация спокойная.

Напомним, 19 ноября полиция пришла с обысками в музей Революции достоинства, обыски также прошли дома у директора музея.

Позже в СБУ заявили, что подозревает руководство музея Революции Достоинства в хищении 111 млн грн.

обыски СБУ протест митинг музей
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