У Києві чоловік з ножем накинувся на пасажирів автобуса, є поранені

Життю постраждалих нічого не загрожує

Життю постраждалих нічого не загрожує

Фото: Нацполіція

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції в Києві.

До поліції зателефонував водій автобусу "Харків-Київ". Він заявив, що один з пасажирів поранив ножем попутників.

"Він чіплявся до інших осіб, а чоловік, який сидів поруч із ним, хотів його заспокоїти. На це зловмисник дістав ніж і почав провокувати опонента на бійку. Під час штовханини фігурант завдав 34-річному потерпілому різану рану руки, а коли кинувся навтьоки, то поранив палець на руці ще й жінці", — розповів начальник слідчого відділення Голосіївського управління поліції Артем Баранов.

Наряд поліції охорони затримав нападника неподалік від місця скоєння злочину. Патрульні провели тест на стан сп‘яніння, і драгер показав 1,8 проміле.

Також вилучили ніж зі слідами, схожими на кров — у поліції вважають, що підозрюваний його викинув.

Всім постраждалим надали першу медичну допомогу. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.

Раніше у поле зору правоохоронців 35-річний правопорушник не потрапляв. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік з ножем напав на прикордонника.