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19 жовтня 2020, 14:51 3

У Києві притягнули до відповідальності місцевих мешканців за пошкодження агітаційних наметів

19 жовтня 2020, 14:51 3
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Матеріали направлено до суду для прийняття відповідного рішення
Фото: з відкритих джерел
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До правоохоронців майже одночасно надійшли дві інформації про порушення виборчого процесу. Заявники повідомили, що чоловік та жінка на вулицях Архітектора Вербицького та Здолбунівській пошкодили агітаційні намети.

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Дільничні офіцери поліції територіального підрозділу затримали місцевих мешканців: 33-річного чоловіка та 41-річну жінку.

Правопорушники, з явними ознаками алкогольного сп’яніння, навмисно порвали агітаційні намети та плакати, які належать двом політичним партіям", - повідомили в поліції.

Правоохоронці склали на чоловіка та жінку протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За скоєне їм загрожує штраф від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Нагадаємо, на Київщині кандидата на голову ОТГ підозрюють у підкупі виборців.

вибори партїї закон поліція агітація
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