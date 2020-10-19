В Киеве привлекли к ответственности местных жителей за повреждения агитационных палаток

Материалы направлены в суд для принятия соответствующего решения

Материалы направлены в суд для принятия соответствующего решения

Фото: из открытых источников

К правоохранителям почти одновременно поступило две информации о нарушениях избирательного процесса. Заявители сообщили, что мужчина и женщина на улицах Архитектора Вербицкого и Здолбуновской повредили агитационные палатки.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Участковые офицеры полиции территориального подразделения задержали местных жителей: 33-летнего мужчину и 41-летнюю женщину.

Правонарушители, с явными признаками алкогольного опьянения, намеренно порвали агитационные палатки и плакаты, которые принадлежат двум политическим партиям", - сообщили в полиции.

Правоохранители составили на мужчину и женщину протоколы по ст. 173 (Мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За содеянное им грозит штраф от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 40 до 60 часов.

Напомним, на Киевщине кандидата на голову ОТГ подозревают в подкупе избирателей.