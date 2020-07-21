Злива в Києві: в центрі міста деревом потрощило машини
Працівники гідрослужб ліквідовують підтоплення
Працівники гідрослужб ліквідовують підтоплення
Внаслідок сильної зливи і поривів вітру, які відбулися в Києві вдень 21 липня, впало дерево, яке роздавило припарковані поблизу машини.
Про це повідомляє кореспондент RegioNews з місця події.
Пригода сталася в центрі міста по вулиці Лютеранській. Від падіння дерева постраждали автомобілі BMW і Nissan - їм продавило капоти.
На місці події працюють правоохоронці.
Крім цього, у Києві спостерігаються затоплення на перехресті вулиць Жилянській та Старовокзальній.
Для ліквідації наслідків негоди залучено 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів. В тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.
Раніше RegioNews писав, що 30 червня в Одесі випав сильний дощ, який підтопив вулиці і заблокував дороги.
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