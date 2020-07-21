Злива в Києві: в центрі міста деревом потрощило машини

Працівники гідрослужб ліквідовують підтоплення

Працівники гідрослужб ліквідовують підтоплення

Фото: RegioNews

Внаслідок сильної зливи і поривів вітру, які відбулися в Києві вдень 21 липня, впало дерево, яке роздавило припарковані поблизу машини.

Про це повідомляє кореспондент RegioNews з місця події.

Пригода сталася в центрі міста по вулиці Лютеранській. Від падіння дерева постраждали автомобілі BMW і Nissan - їм продавило капоти.

На місці події працюють правоохоронці.

Крім цього, у Києві спостерігаються затоплення на перехресті вулиць Жилянській та Старовокзальній.

Для ліквідації наслідків негоди залучено 72 одиниці спецтранспорту та спецзасобів. В тому числі, мотопомпи, гідромонітори, насосні станції.

Раніше RegioNews писав, що 30 червня в Одесі випав сильний дощ, який підтопив вулиці і заблокував дороги.