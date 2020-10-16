У Києві вкладники збанкрутілого банку "Аркада" перекрили Хрещатик

За планом організаторів акції, перекриття вулиці триватиме до 20:00

За планом організаторів акції, перекриття вулиці триватиме до 20:00

Фото: Facebook

У Києві сьогодня, 16 жовтня, інвестори житлових комплексів неплатоспроможного банку "Аркада" вийшли на вулицю Хрещатик й повністю перекрили рух транспорту.

Про це передає RegioNews з посиланням на повідомлення у соцмережах.

Відомо, що протестувальники вийшли на проїжджу частину, перекривши рух вулицею Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної.

Вони вимагають провести аудит недобудованих ЖК і продовжити будівництво квартир до виборів, тому що важають, що після місцевих виборів про проблему забудуть.

Як зазначили у пресслужбі КМДА, через перекриття Хрещатику затримується рух автобусів № 24, 114.

Рух автобусів організовано за схемою вихідного дня вул. Михайлівською, Володимирським проїздом, пл. Софійською, вул. Володимирською.

Нагадаємо, правління Національного банку ще 6 серпня віднесло банк "Аркада" до категорії проблемних. Крім того, регулятор запровадив особливий режим контролю за діяльністю банку "Аркада" та призначив куратора.

Згодом в НБУ сказали, чому розорився банк "Аркада", виведення банку з ринку не пов’язані з пандемією.