В Киеве вкладчики обанкротившегося банка "Аркада" перекрыли Крещатик

По плану организаторов акции, перекрытие улицы продлится до 20:00

По плану организаторов акции, перекрытие улицы продлится до 20:00

Фото: Facebook

В Киеве сегодня, 16 октября, инвесторы жилых комплексов неплатежеспособного банка "Аркада" вышли на улицу Крещатик и полностью перекрыли движение транспорта.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сообщения в соцсетях.

Известно, что протестующие вышли на проезжую часть, перекрыв движение по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной.

Они требуют провести аудит недостроенных ЖК и продолжить строительство квартир до выборов, потому что считают, что после местных выборов о проблеме забудут.

Как отметили в пресс-службе КГГА, из-за перекрытия Крещатика задерживается движение автобусов № 24, 114.

Движение автобусов организовано по схеме выходного дня ул. Михайловской, Владимирским проездом, пл. Софийской, вул. Владимирской.

Напомним, правление Национального банка еще 6 августа отнесло банк "Аркада" к категории проблемных. Кроме того, регулятор ввел особый режим контроля за деятельностью банка "Аркада" и назначил куратора.

Впоследствии в НБУ сказали, почему разорился банк "Аркада", выведения банка с рынка не связанные с пандемией.