В Киеве разоблачили "схему" завладения средствами граждан под видом участия в биржевых торгах

Злоумышленники действовали в течение нескольких лет и успели присвоить средства нескольких тысяч граждан

Злоумышленники действовали в течение нескольких лет и успели присвоить средства нескольких тысяч граждан

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины прекратила деятельность псевдоброкерских центров, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства инвесторов. Организовали сделку трое граждан одной из стран Ближнего Востока. По их указанию, в центре столицы были созданы 3 колл-центры.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Операторы якобы от имени известной инвестиционной компании звонили клиентам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах", - говорится в сообщении.

Злоумышленники имитировали для инвесторов трансляцию электронной торговли на международных биржах. После решения клиента получить свои деньги, дельцы сообщали ему о банкротстве компании.

Суммы "инвестиций" колебались от 1 до 5 тысяч долларов с каждого клиента. Средства, полученные от противоправной деятельности, дельцы легализовали через анонимные крипто-кошельки", - сообщили оперативники.

Установлено, что работу колл-центров без официального трудоустройства обеспечивали более 200 студентов, иностранцев из стран Ближнего Востока и Африки, среди которых были нелегальные мигранты.

Продолжаются неотложные следственные действия для установления всех лиц, причастных к афере, и суммы убытков, нанесенных государственному бюджету.

Напомним, в Киеве на взятке задержали чиновника Госэкоинспекции.