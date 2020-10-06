Партии узнали свои номера в бюллетене на выборах в Киевсовет
Первый номер достался партии Шария, последний – "Батькивщине"
Первый номер достался партии Шария, последний – "Батькивщине"
Во вторник, 6 октября, состоялась жеребьевка по распределению номеров партий в избирательном бюллетене на выборах в Киевский городской совет.
Об этом стало известно источникам издания "ДС", передает RegioNews.
Номера партий в бюллетене, согласно источникам, распределились следующим образом:
- Партия Шария;
- Оппозиционная платформа — За жизнь;
- Наш край;
- Европейская солидарность;
- "Единство" Александра Омельченко;
- Общественное движение "Хвиля";
- ПроПозиция;
- Победа Пальчевского;
- Радикальная партия Олега Ляшко;
- Эко-партия Березы;
- Команда Левченко "Народовластие";
- Сила и честь;
- За майбутне;
- Гражданское движение "Волна";
- Экологическая альтернатива;
- Вместе сила;
- Голос;
- Правый сектор;
- Общественное движение Николая Томенко "Родная страна";
- Демократическая сокира;
- ВО Свобода;
- Слуга народа;
- УДАР:
- Батькивщина.
Напомним, горизбирком отменил регистрацию ряда кандидатов в депутаты Киевсовета.
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