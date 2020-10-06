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06 октября 2020, 21:18 3

Партии узнали свои номера в бюллетене на выборах в Киевсовет

06 октября 2020, 21:18 3
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Первый номер достался партии Шария, последний – "Батькивщине"
Первый номер достался партии Шария, последний – "Батькивщине"
Фото из открытых источников
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Во вторник, 6 октября, состоялась жеребьевка по распределению номеров партий в избирательном бюллетене на выборах в Киевский городской совет.

Об этом стало известно источникам издания "ДС", передает RegioNews.

Номера партий в бюллетене, согласно источникам, распределились следующим образом:

  1. Партия Шария;
  2. Оппозиционная платформа — За жизнь;
  3. Наш край;
  4. Европейская солидарность;
  5. "Единство" Александра Омельченко;
  6. Общественное движение "Хвиля";
  7. ПроПозиция;
  8. Победа Пальчевского;
  9. Радикальная партия Олега Ляшко;
  10. Эко-партия Березы;
  11. Команда Левченко "Народовластие";
  12. Сила и честь;
  13. За майбутне;
  14. Гражданское движение "Волна";
  15. Экологическая альтернатива;
  16. Вместе сила;
  17. Голос;
  18. Правый сектор;
  19. Общественное движение Николая Томенко "Родная страна";
  20. Демократическая сокира;
  21. ВО Свобода;
  22. Слуга народа;
  23. УДАР:
  24. Батькивщина.

Напомним, горизбирком отменил регистрацию ряда кандидатов в депутаты Киевсовета.

Киевсовет списки партии бюллетень выборы
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