Партии узнали свои номера в бюллетене на выборах в Киевсовет

Первый номер достался партии Шария, последний – "Батькивщине"

Первый номер достался партии Шария, последний – "Батькивщине"

Фото из открытых источников

Во вторник, 6 октября, состоялась жеребьевка по распределению номеров партий в избирательном бюллетене на выборах в Киевский городской совет.