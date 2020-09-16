Массовые акции в Киеве: полиция усилила меры безопасности

Акции пройдут под административными зданиями органов государственной властий, в том числе и возле Офиса президента

Акции пройдут под административными зданиями органов государственной властий, в том числе и возле Офиса президента

Фото: из открытых источников

Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии заступили на усиленное дежурство в центре города из-за проведения анонсированных ранее массовых акций.

Как передает RegioNews об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с призывом придерживаться норм действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в выполнении ими служебных обязанностей.

Отмечается, что в 11:00 возле Офиса президента начнется Всеукраинский протест предпринимателей. Они требуют принятия законов, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Ранее сообщалось, что шахтеры из Кривого Рога начали бессрочный протест в Киеве.