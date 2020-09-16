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16 сентября 2020, 11:24 6

Массовые акции в Киеве: полиция усилила меры безопасности

16 сентября 2020, 11:24 6
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Акции пройдут под административными зданиями органов государственной властий, в том числе и возле Офиса президента
Акции пройдут под административными зданиями органов государственной властий, в том числе и возле Офиса президента
Фото: из открытых источников
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Полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии заступили на усиленное дежурство в центре города из-за проведения анонсированных ранее массовых акций.

Как передает RegioNews об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме.

Правоохранители обращаются к организаторам и участникам мероприятий с призывом придерживаться норм действующего законодательства, не нарушать общественный порядок и содействовать полицейским в выполнении ими служебных обязанностей.

Отмечается, что в 11:00 возле Офиса президента начнется Всеукраинский протест предпринимателей. Они требуют принятия законов, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Ранее сообщалось, что шахтеры из Кривого Рога начали бессрочный протест в Киеве.

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