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08 вересня 2020, 10:22 3

Цього року у Києві кількість безробітних збільшилася втричі

08 вересня 2020, 10:22 3
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Реальна кількість тих, хто не має роботи, може бути більше
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У столиці зараз налічується понад 25 тис. безробітних киян.

Про це повідомили в КМДА, передає RegioNews з посиланням на УНН.

"Станом на сьогодні статус безробітних мають 25 964 киянина", — розповіли в КМДА.

Зазначається, що на кінець 2019 року в столиці налічувалося 8,8 тис. безробітних, про що свідчать дані ГУ статистики в Києві. У порівнянні з 2018 роком, їхня кількість зросла лише на 141 особу. А за останні 8 місяців — втричі

Попри це, столична мерія міста звітує про уповільнення зростання кількості зареєстрованих безробітних.

"Останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних у столиці зупинилося, а потім зменшилися і обсяги надання допомоги по частковому безробіттю", — повідомили в КМДА.

Нагадаємо, раніше у Раді пояснили, як борються з безробіттям в Україні.

Також повідомлялося, що коронакриза зробила майже півмільйона українців безробітними.

українці Київ робота КМДА безробіття
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