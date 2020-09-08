09:49  08 сентября
В Украине за время пандемии коронавирусом заболели уже 140 тысяч человек
11:22  08 сентября
Мэр Ивано-Франковска опроверг информацию о переполнении больниц больными COVID-19
08:16  08 сентября
Сутки в ООС: боевики осуществили единичные провокации
UA | RU
UA | RU
08 сентября 2020, 10:22 7

В этом году в Киеве количество безработных увеличилось в три раза

08 сентября 2020, 10:22 7
Читайте також українською мовою
Реальное количество тех, кто не имеет работу, может быть больше
Реальное количество тех, кто не имеет работу, может быть больше
Читайте також
українською мовою

В столице сейчас насчитывается более 25 тыс. безработных киевлян.

Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

"По состоянию на сегодня статус безработных имеют 25 964 киевлянина”, — рассказали в КГГА.

Отмечается, что на конец 2019 года в столице насчитывалось 8,8 тыс. безработных, о чем свидетельствуют данные ГУ статистики в Киеве. По сравнению с 2018 годом, их количество выросло лишь на 141 человека. А за последние 8 месяцев — в 3 раза.

Несмотря на это, столичная мэрия города отчитывается о замедлении роста количества зарегистрированных безработных.

"В последнее время рост количества зарегистрированных безработных в столице остановилось, а затем уменьшились и объемы предоставления помощи по частичной безработице”, — сообщили в КГГА.

Напомним, ранее в Раде объяснили, как борются с безработицей в Украине.

Также сообщалось, что коронакризис сделал почти полмиллиона украинцев безработными.

украинцы Киев работа КГГА безработица
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
Все видео »
"Агрохимик" против "бандита". Как в Черкассах "зеленый" кандидат попытается сбить мэра Бондаренко
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Полтавщине
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »