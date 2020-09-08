В этом году в Киеве количество безработных увеличилось в три раза

Реальное количество тех, кто не имеет работу, может быть больше

Реальное количество тех, кто не имеет работу, может быть больше

В столице сейчас насчитывается более 25 тыс. безработных киевлян.

Об этом сообщили в КГГА, передает RegioNews со ссылкой на УНН. "По состоянию на сегодня статус безработных имеют 25 964 киевлянина”, — рассказали в КГГА. Отмечается, что на конец 2019 года в столице насчитывалось 8,8 тыс. безработных, о чем свидетельствуют данные ГУ статистики в Киеве. По сравнению с 2018 годом, их количество выросло лишь на 141 человека. А за последние 8 месяцев — в 3 раза. Несмотря на это, столичная мэрия города отчитывается о замедлении роста количества зарегистрированных безработных. "В последнее время рост количества зарегистрированных безработных в столице остановилось, а затем уменьшились и объемы предоставления помощи по частичной безработице”, — сообщили в КГГА. Напомним, ранее в Раде объяснили, как борются с безработицей в Украине. Также сообщалось, что коронакризис сделал почти полмиллиона украинцев безработными.

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