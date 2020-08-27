Не прошла и неделя: в Киеве порвался самый большой флаг Украины

По словам коммунальщиков, в запасе есть еще пять знамен из разных тканей

По словам коммунальщиков, в запасе есть еще пять знамен из разных тканей

Фото: vesti.ua

В четверг, 27 августа, в Киеве "по техническим причинам" опустили самый большой флаг Украины.

Как передает RegioNews, об этом сообщают Вести. Сотрудники коммунальной службы отметили, что флаг по неизвестным причинам начал рваться. Предполагают, что случилось это либо же из-за сильного ветра, или из-за плохого материала, из которого было сшито полотнище. Коммунальщики сказали, что обязательно заменят флаг, ведь в запасе есть еще пять знамен, которые шились из разных тканей. Напомним, в Украине 23 августа ежегодно отмечают День Государственного флага. В этом году празднование ознаменовалось водружением в центре столицы 90-метрового флагштока с "главным флагом страны".

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