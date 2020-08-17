Борги по сплаті податків: директора столичного підприємства засудять за несплату 3,4 млн грн

Він ухилявся від сплати податків при імпорті залізничних вагонів

Він ухилявся від сплати податків при імпорті залізничних вагонів

За процесуального керівництва прокуратури столиці слідчими ГУ ДФС у місті Києві завершено досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків директором столичного підприємства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Відомо, що в період з серпня 2018 року по жовтень 2019 року при імпорті на митну територію України залізничних вагонів підприємство умисно ухилилося від сплати податків на загальну суму 3,4 млн грн.

Підприємство добровільно і в повному обсязі відшкодувало до бюджету зазначені збитки", - повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що матеріали кримінальної справи направлені до суду для прийняття рішення.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України задокументували механізм доведення до фіктивного банкрутства одного з найбільших державних підприємств у сфері тваринництва з розгалуженою мережею регіональних філій.