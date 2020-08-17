09:44  17 серпня
В Україні за добу зафіксовано 1464 нових випадки коронавірусу
09:11  17 серпня
В Україні змінили розподіл карантинних зон і посилили обмеження
08:19  17 серпня
Ситуація на Донбасі: обстрілів немає, бойовики дотримуються режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
17 серпня 2020, 10:49 5

Борги по сплаті податків: директора столичного підприємства засудять за несплату 3,4 млн грн

17 серпня 2020, 10:49 5
Читайте также на русском языке
Він ухилявся від сплати податків при імпорті залізничних вагонів
Він ухилявся від сплати податків при імпорті залізничних вагонів
Читайте также
на русском языке

За процесуального керівництва прокуратури столиці слідчими ГУ ДФС у місті Києві завершено досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків директором столичного підприємства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.

Відомо, що в період з серпня 2018 року по жовтень 2019 року при імпорті на митну територію України залізничних вагонів підприємство умисно ухилилося від сплати податків на загальну суму 3,4 млн грн.

Підприємство добровільно і в повному обсязі відшкодувало до бюджету зазначені збитки", - повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що матеріали кримінальної справи направлені до суду для прийняття рішення.

Раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України задокументували механізм доведення до фіктивного банкрутства одного з найбільших державних підприємств у сфері тваринництва з розгалуженою мережею регіональних філій.

прокуратура слідство податки підприємство
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Родинний бізнес очільника Вінницької ОДА, або Пів гектара землі на березі Південного Бугу
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »