Долги по уплате налогов: директора столичного предприятия осудят за неуплату 3,4 млн грн

Он уклонялся от уплаты налогов при импорте железнодорожных вагонов

Он уклонялся от уплаты налогов при импорте железнодорожных вагонов

За процессуального руководства прокуратуры столицы следователями ГУ ГФС в Киеве завершено досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов директором столичного предприятия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Известно, что в период с августа 2018 года по октябрь 2019 года при импорте на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов предприятие умышленно уклонилось от уплаты налогов на общую сумму 3,4 млн грн.

Предприятие добровольно и в полном объеме возместило в бюджет указанные убытки", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что материалы уголовного производства направлены в суд для принятия решения.

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