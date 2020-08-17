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17 августа 2020, 10:49 4

Долги по уплате налогов: директора столичного предприятия осудят за неуплату 3,4 млн грн

17 августа 2020, 10:49 4
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Он уклонялся от уплаты налогов при импорте железнодорожных вагонов
Он уклонялся от уплаты налогов при импорте железнодорожных вагонов
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За процессуального руководства прокуратуры столицы следователями ГУ ГФС в Киеве завершено досудебное расследование по факту уклонения от уплаты налогов директором столичного предприятия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Известно, что в период с августа 2018 года по октябрь 2019 года при импорте на таможенную территорию Украины железнодорожных вагонов предприятие умышленно уклонилось от уплаты налогов на общую сумму 3,4 млн грн.

Предприятие добровольно и в полном объеме возместило в бюджет указанные убытки", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что материалы уголовного производства направлены в суд для принятия решения.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задокументировали механизм доведения до фиктивного банкротства одного из крупнейших государственных предприятий в сфере животноводства с разветвленной сетью региональных филиалов.

прокуратура следствие налоги предприятие
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