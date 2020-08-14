Вибух у багатоповерхівці Києва: всі постраждалі вже отримали квартири - Зеленський

Житло отримали в нових будинках

Житло отримали в нових будинках

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сім'ї, які постраждали в результаті вибуху в багатоповерховому будинку в столичному мікрорайоні Позняки, вже отримали нове житло.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу президента.

Всі нарешті отримали нові квартири в нових будинках", - зауважив Зеленський.

За словами президента, через тривалі бюрократичні процедур та оформлення документів процес забезпечення новим житлом зазвичай затягується в часі, однак вже всі мешканці зруйнованих вибухом квартир отримали нове житло.

Нагадаємо, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. В результаті вибуху обрушилися перекриття та стіни одного з під'їздів з 4 до 9 поверхів. Загинуло 5 осіб.