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14 серпня 2020, 08:42 1

Вибух у багатоповерхівці Києва: всі постраждалі вже отримали квартири - Зеленський

14 серпня 2020, 08:42 1
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Житло отримали в нових будинках
Житло отримали в нових будинках
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що сім'ї, які постраждали в результаті вибуху в багатоповерховому будинку в столичному мікрорайоні Позняки, вже отримали нове житло.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу президента.

Всі нарешті отримали нові квартири в нових будинках", - зауважив Зеленський.

За словами президента, через тривалі бюрократичні процедур та оформлення документів процес забезпечення новим житлом зазвичай затягується в часі, однак вже всі мешканці зруйнованих вибухом квартир отримали нове житло.

Нагадаємо, 21 червня стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі столиці. В результаті вибуху обрушилися перекриття та стіни одного з під'їздів з 4 до 9 поверхів. Загинуло 5 осіб.

квартира вибух президент Володимир Зеленський
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