Взрыв в многоэтажке Киева: все пострадавшие уже получили квартиры - Зеленский

Жилье получили в новых домах

Жилье получили в новых домах

Фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что семьи, пострадавшие в результате взрыва в многоэтажном доме в столичном микрорайоне Позняки, уже получили новое жилье.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу президента.

Все получили наконец новые квартиры в новых домах", - отметил Зеленский.

По словам президента, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако уже все жители разрушенных взрывом квартир получили новое жилье.

Напомним, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей. Погибло 5 человек.