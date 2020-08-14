09:46  14 августа
В Украине рекордный прирост зараженных коронавирусом: болезнь подтвердили 1732 людям
20:27  13 августа
Вузы самостоятельно будут выбирать формат обучения студентов с 1 сентября - Кабмин
08:19  14 августа
Сутки на Донбассе: обстрелов не зафиксировано, один военный погиб
UA | RU
UA | RU
14 августа 2020, 08:42 1

Взрыв в многоэтажке Киева: все пострадавшие уже получили квартиры - Зеленский

14 августа 2020, 08:42 1
Читайте також українською мовою
Жилье получили в новых домах
Жилье получили в новых домах
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что семьи, пострадавшие в результате взрыва в многоэтажном доме в столичном микрорайоне Позняки, уже получили новое жилье.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу президента.

Все получили наконец новые квартиры в новых домах", - отметил Зеленский.

По словам президента, из-за длительных бюрократических процедур и оформления документов процесс обеспечения новым жильем обычно затягивается во времени, однако уже все жители разрушенных взрывом квартир получили новое жилье.

Напомним, 21 июня произошел взрыв в многоэтажном жилом доме на ул. Соломии Крушельницкой в Дарницком районе столицы. В результате взрыва обрушились перекрытия и стены одного из подъездов с 4 до 9 этажей. Погибло 5 человек.

квартира взрыв президент Владимир Зеленский
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
06 августа 2020
Три билборда на местных выборах
04 августа 2020
Анатолий Бондаренко идет на выборы. Честный ролик
31 июля 2020
День полтавского сурка
Все видео »
Депутаты, чиновники и владельцы строительного бизнеса. Кто контролирует автовокзалы Днепропетровщины
Главы ОГА и их залеты. Когда Зеленский начнет чистку областных "конюшен"
Все публикации »
Игорь Гришачов
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Все блоги »