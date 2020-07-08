У Києві активісти перекрили міст Метро, виникли значні затори

Міст перекрили люди, які вимагають, щоб їм добудували квартири

Міст перекрили люди, які вимагають, щоб їм добудували квартири

Фото: LB

У Києві перекрито рух мостом Метро через мітинг, який проходить на Броварському проспекті. Активісти перекрили дорогу, через що утворились значні затори.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на dtp.kiev.ua.

Рух мостом Метро перекрито. На Броварському проспекті активісти проводять мітинг", - сказано у повідомленні.

Зранку утворилась пробка від метро "Чернігівська", також ускладнений рух транспорту від Набережного шосе до Броварського проспекту в районі цього моста.

Активісти ходили по не регульованому пішохідному переходу, протестувальників було близько 70 осіб.

На місце події прибуло кілька машин поліції. Правоохоронці відтіснили людей на узбіччя, таким чином відновлюючи проїзд для машин.

Нагадаємо, 1 червня близько 14:00 до служби 102 надійшла інформація про замінування мосту Метро. Патрульні перекрили рух через міст в обох напрямках, викликали на місце слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та інші служби. Через загрозу вибуху столичний метрополітен закрив 4 станції метро. Пізніше його затримали.

Пізніше xоловікові, який погрожував підірвати міст, слідчі Дніпровського управління поліції повідомили про підозру.