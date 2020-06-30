Київ може відкласти впровадження е-квитка
Введення єдиного електронного квитка для проїзду у громадському транспорті Києва можуть відкласти до 1 січня 2021 року.
Про це повідомляється на сайті КМДА, передає RegioNews.
Метою впровадження е-квитка було уникнути нецільового використання бюджетних коштів, зменшення обороту готівки на транспортних підприємствах, облік пасажирів, у тому числі і пільгових категорій для ефективної організації трафіка та визначення сум компенсацій перевізникам", - заявила заступник голови КМДА Марина Хонда.
Вона додала, що на сьогоднішній день, влада компенсує перевізникам з міського бюджету вартість проїзду у комунальному громадському транспорті за кожного пільговика з карткою киянина.
У КМДА наголосили, що ця відстрочка потрібна, щоб дати можливість уряду розробити зміни у законодавстві щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян, а тим, у кого є пільги — можливість безкоштовно користуватися громадським транспортом.
...на кількох нарадах за участю прем'єра, членів уряду і керівництва столиці, була досягнута домовленість, що уряд розробить відповідні зміни в законодавство України. А столиця врахує рекомендації чиновників і відкладе введення електронного квитка, поки питання компенсацій пільговикам не буде вирішено", - сказала Хонда.
Раніше стало відомо, що столичний громадський транспорт остаточно переходить на електронний квиток.