Київ може відкласти впровадження е-квитка

Це потрібно для того, щоб врегулювати надання пільг на проїзд на законодавчому рівні

Це потрібно для того, щоб врегулювати надання пільг на проїзд на законодавчому рівні

Введення єдиного електронного квитка для проїзду у громадському транспорті Києва можуть відкласти до 1 січня 2021 року.

Про це повідомляється на сайті КМДА, передає RegioNews. Метою впровадження е-квитка було уникнути нецільового використання бюджетних коштів, зменшення обороту готівки на транспортних підприємствах, облік пасажирів, у тому числі і пільгових категорій для ефективної організації трафіка та визначення сум компенсацій перевізникам", - заявила заступник голови КМДА Марина Хонда. Вона додала, що на сьогоднішній день, влада компенсує перевізникам з міського бюджету вартість проїзду у комунальному громадському транспорті за кожного пільговика з карткою киянина. У КМДА наголосили, що ця відстрочка потрібна, щоб дати можливість уряду розробити зміни у законодавстві щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян, а тим, у кого є пільги — можливість безкоштовно користуватися громадським транспортом. ...на кількох нарадах за участю прем'єра, членів уряду і керівництва столиці, була досягнута домовленість, що уряд розробить відповідні зміни в законодавство України. А столиця врахує рекомендації чиновників і відкладе введення електронного квитка, поки питання компенсацій пільговикам не буде вирішено", - сказала Хонда. Раніше стало відомо, що столичний громадський транспорт остаточно переходить на електронний квиток.

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