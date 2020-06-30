Киев может отложить внедрение е-билета
Введение единого электронного билета для проезда в общественном транспорте Киева могут отложить до 1 января 2021 года.
Об этом сообщается на сайте КГГА, передает RegioNews.
Целью внедрения е-билета было избежать нецелевого использования бюджетных средств, уменьшения оборота наличности на транспортных предприятиях, учет пассажиров, в том числе и льготных категорий для эффективной организации трафика и определения сумм компенсаций перевозчикам", - заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
Она добавила, что на сегодняшний день, власти компенсируют перевозчикам из городского бюджета стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте за каждого льготника с карточкой киевлянина.
В КГГА подчеркнули, что эта отсрочка нужна, чтобы дать правительству возможность разработать изменения в законодательстве о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан, а тем, у кого есть льготы — возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.
...на нескольких совещаниях с участием премьера, членов правительства и руководства столицы, была достигнута договоренность, что правительство разработает соответствующие изменения в законодательство Украины. А столица учтет рекомендации чиновников и отсрочит введение электронного билета, пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен", - сказала Хонда.
Ранее стало известно, что столичный общественный транспорт окончательно переходит на электронный билет.