Киев может отложить внедрение е-билета

Это нужно для того, чтобы урегулировать предоставление льгот на проезд на законодательном уровне

Это нужно для того, чтобы урегулировать предоставление льгот на проезд на законодательном уровне

Введение единого электронного билета для проезда в общественном транспорте Киева могут отложить до 1 января 2021 года.

Об этом сообщается на сайте КГГА, передает RegioNews. Целью внедрения е-билета было избежать нецелевого использования бюджетных средств, уменьшения оборота наличности на транспортных предприятиях, учет пассажиров, в том числе и льготных категорий для эффективной организации трафика и определения сумм компенсаций перевозчикам", - заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда. Она добавила, что на сегодняшний день, власти компенсируют перевозчикам из городского бюджета стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте за каждого льготника с карточкой киевлянина. В КГГА подчеркнули, что эта отсрочка нужна, чтобы дать правительству возможность разработать изменения в законодательстве о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан, а тем, у кого есть льготы — возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом. ...на нескольких совещаниях с участием премьера, членов правительства и руководства столицы, была достигнута договоренность, что правительство разработает соответствующие изменения в законодательство Украины. А столица учтет рекомендации чиновников и отсрочит введение электронного билета, пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен", - сказала Хонда. Ранее стало известно, что столичный общественный транспорт окончательно переходит на электронный билет.

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