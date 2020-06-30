16:07  30 июня
Минобразования планирует снизить порог прохождения ВНО из-за карантина
12:21  30 июня
"СтопШкарлет": в Харькове митинговали за отставку нового и.о. министра образования
13:29  30 июня
Главный налоговик Любченко провел через "фирмы Ермака" 15 млрд грн - Гео Лерос
UA | RU
UA | RU
30 июня 2020, 13:38 3

Киев может отложить внедрение е-билета

30 июня 2020, 13:38 3
Читайте також українською мовою
Это нужно для того, чтобы урегулировать предоставление льгот на проезд на законодательном уровне
Это нужно для того, чтобы урегулировать предоставление льгот на проезд на законодательном уровне
Читайте також
українською мовою

Введение единого электронного билета для проезда в общественном транспорте Киева могут отложить до 1 января 2021 года.

Об этом сообщается на сайте КГГА, передает RegioNews.

Целью внедрения е-билета было избежать нецелевого использования бюджетных средств, уменьшения оборота наличности на транспортных предприятиях, учет пассажиров, в том числе и льготных категорий для эффективной организации трафика и определения сумм компенсаций перевозчикам", - заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Она добавила, что на сегодняшний день, власти компенсируют перевозчикам из городского бюджета стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте за каждого льготника с карточкой киевлянина.

В КГГА подчеркнули, что эта отсрочка нужна, чтобы дать правительству возможность разработать изменения в законодательстве о предоставлении льгот на проезд льготным категориям граждан, а тем, у кого есть льготы — возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом.

...на нескольких совещаниях с участием премьера, членов правительства и руководства столицы, была достигнута договоренность, что правительство разработает соответствующие изменения в законодательство Украины. А столица учтет рекомендации чиновников и отсрочит введение электронного билета, пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен", - сказала Хонда.

Ранее стало известно, что столичный общественный транспорт окончательно переходит на электронный билет.

Киев транспорт е-квиток КГГА льгота
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
13 июня 2020
Куда тянут Зеленского друзья Ермак и Саакашвили, – НеПогода
Все видео »
Галицкая тройка: на кого ставит "Слуга народа" в самом "незеленом" регионе Украины
Монополия на Тернопольщине: сколько и кому платит единственный владелец автовокзалов региона
Все публикации »
Геннадий Москаль
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Все блоги »