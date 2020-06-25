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25 червня 2020, 14:34 4

Київ. Стало відомо, як будуть працювати дитячі табори під час карантину

25 червня 2020, 14:34 4
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Київські дитячі табори та санаторії під час карантину відкривати не будуть. Це пов'язано з поширенням захворюваності COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу КМДА.

"Це означає, що на період дії карантину, до 31 липня 2020 року, забороняється діяльність цих установ. Однак на відповідних територіях будуть забезпечувати безпечні умови, а також дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів для подальшого відкриття", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що на території столиці налічується 8 установ, розташованих в заміській зоні. За словами керівників, до відкриття надалі готові 7 із них: Артек, Хвиля, Сокіл, Антей, Лідер, Лісовий і Пуща-Водиця.

Останній, табір Жовтень, відкриватися в цьому році не планує.

Відомо також, що у зв'язку з НС у Києві та Україні, всі дитячі установи будуть піддані додатковій перевірці.

Раніше повідомлялося, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні прийняла рішення про недоцільність відкриття дитячих оздоровчих таборів.

коронавірус Київ карантин діти КМДА
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