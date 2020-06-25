Київ. Стало відомо, як будуть працювати дитячі табори під час карантину

Влада вирішила не відкривати дитячі заклади оздоровлення та відпочинку на період карантину

Влада вирішила не відкривати дитячі заклади оздоровлення та відпочинку на період карантину

Київські дитячі табори та санаторії під час карантину відкривати не будуть. Це пов'язано з поширенням захворюваності COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу КМДА.

"Це означає, що на період дії карантину, до 31 липня 2020 року, забороняється діяльність цих установ. Однак на відповідних територіях будуть забезпечувати безпечні умови, а також дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів для подальшого відкриття", - сказано в повідомленні.

Наголошується, що на території столиці налічується 8 установ, розташованих в заміській зоні. За словами керівників, до відкриття надалі готові 7 із них: Артек, Хвиля, Сокіл, Антей, Лідер, Лісовий і Пуща-Водиця.

Останній, табір Жовтень, відкриватися в цьому році не планує.

Відомо також, що у зв'язку з НС у Києві та Україні, всі дитячі установи будуть піддані додатковій перевірці.

Раніше повідомлялося, що Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні прийняла рішення про недоцільність відкриття дитячих оздоровчих таборів.