Киев. Стало известно, как будут работать детские лагеря во время карантина

Власти приняли решение не открывать детские заведения оздоровления и отдыха на период карантина

Власти приняли решение не открывать детские заведения оздоровления и отдыха на период карантина

Киевские детские лагеря и санатории во время карантина открывать не будут. Это связанно с распространением заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прес-службу КГГА.

"Это означает, что на период действия карантина, до 31 июля 2020 года, запрещается деятельность этих учреждений. Однако на соответствующих территориях будут обеспечивать безопасные условия, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий для дальнейшего открытия", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на территории столицы насчитывается 8 учреждений, расположенных в загородной зоне. По словам руководителей, к открытию в дальнейшем готовы 7 из них: Артек, Волна, Сокол, Антей, Лидер, Лесной и Пуща-Водица.

Последний, лагерь Октябрь, открываться в этом году не планирует.

Известно также, что в связи с ЧС в Киеве и Украине, все детские учреждения будут подвергнуты дополнительной проверке.

Ранее сообщалось, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании приняла решение о нецелесообразности открытия детских оздоровительных лагерей.