У Києві пояснили, чому пом'якшили карантин незважаючи на позицію МОЗ

До жорсткого карантину ще можуть повернутися

До жорсткого карантину ще можуть повернутися

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні в Києві розпочався черговий етап пом'якшення карантину, незважаючи на те, що за даними Міністерства охорони здоров'я столиця не входить до переліку регіонів, де можливе послаблення заходів.

Як інформує RegioNews, в Київській міської державній адміністрації пояснили, чому карантин був ослаблений.

Так, за словами секретаря Штабу з ліквідації наслідків НС Володимира Бондаренка, нові послаблення у вигляді відкриття басейнів, кінотеатрів, театрів і ресторанів не суперечать постанові уряду. Він зазначив, що з 22 червня в Україні діє нова постанова, згідно з якою визначаються критерії для посилення карантину, а не пом'якшення.

Тобто за постановою Кабміну фактично відкрито все", - зазначив Бондаренко.

При цьому він додав, що Київ сьогодні перетнув лише один з чотирьох показників уряду, які передбачають повернення до жорсткого карантину. У середу показник приросту хворих у столиці становить 11,55% при цільовому показнику 10%.

У Києві повинні посилити карантин тільки, якщо цей показник буде зберігатися мінімум три дні. Тобто сьогодні, завтра і післязавтра, і фактично тільки в суботу, 27 червня, ми можемо говорити про повернення до більш жорстких карантинних заходів", - зазначив радник голови КМДА.

Раніше повідомлялося, що Київ послаблює карантинні заходи, введені у зв'язку з епідемією коронавіруса.

Нагадаємо, закладам громадського харчування столиці дозволили приймати гостей усередині приміщень, але залишився ряд обмежень.