В Киеве объяснили, почему смягчили карантин несмотря на позицию Минздрава

К жесткому карантину еще могут вернуться

К жесткому карантину еще могут вернуться

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Сегодня в Киеве начался очередной этап смягчения карантина, несмотря на то, что по данным Министерства здравоохранения столица не входит в перечень регионов, где возможно ослабление мер.

Как информирует RegioNews, в Киевской городской государственной администрации объяснили, почему карантин был ослаблен.

Так, по словам секретаря Штаба по ликвидации последствий ЧС Владимира Бондаренко, новые ослабления в виде открытия бассейнов, кинотеатров, театров и ресторанов не противоречат постановлению правительства. Он отметил, что с 22 июня в Украине действует новое постановление, согласно которому определяются критерии для ужесточения карантина, а не смягчения.

То есть по постановлению Кабмина фактически открыто все", - отметил Бондаренко.

При этом он добавил, что Киев сегодня пересек лишь один из четырех показателей правительства, предусматривающих возвращение к жесткому карантину. В среду показатель прироста больных в столице составляет 11,55% при целевом показателе 10%.

В Киеве должны усилить карантин только, если этот показатель будет сохраняться минимум три дня. То есть сегодня, завтра и послезавтра, и фактически только в субботу, 27 июня, мы можем говорить о возвращении к более жестким карантинных мероприятий", - отметил советник главы КГГА.

Ранее сообщалось, что Киев ослабляет карантинные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса.

Напомним, заведениям общепита столицы разрешили принимать гостей внутри помещений, но остался ряд ограничений.